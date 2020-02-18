taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0692
Euro
6.5644
Altın
1588.14
Borsa
120002.23
Gram Altın
309.711
Bitcoin
59271.89

HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak

İngiltere’nin en büyük bankası HSBC, 3 yıl içerisinde 35 bin çalışanın işten çıkarılmasının planlandığını duyurdu.

AA | 18.02.2020 - 16:06..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

HSBC, 3 yıl içinde bankanın küresel operasyonlarında toplam çalışan sayısının 235 binden 200 bine düşürüleceğini açıkladı.

2019 yılına ilişkin faaliyet bilançosuna göre, HSBC’nin geçen yıl vergi öncesi kârının yüzde 33,9 azalarak 13,35 milyar ABD dolarına gerilediği kaydedildi.

BORÇ SİLİNDİ

Bankanın Avrupa operasyonlarında yatırım ve ticaret bankacılığı alanında toplam 7,3 milyar dolarlık borcun silindiği, bunun geçen yılın kârındaki azalışta etkili olduğu belirtildi.

4,5 MİLYAR DOLARLIK FAALİYET KESİNTİSİ

Açıklamada, ABD ve Avrupa’da hedeflenen performansın altında seyreden operasyonlarda yaklaşık 4,5 milyar dolarlık maliyet kesintisine gidilmesinin planlandığı da belirtildi.

HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak

35 BİN KİŞİ ÇIKARILACAK

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan HSBC Üst Yöneticisi Noel Quinn ise gelecek 3 yıl içerisinde bankanın küresel operasyonlarında çalışanların sayısının yüzde 15 seviyesinde azaltılabileceğini söyledi. Planın uygulanmasıyla bankanın küresel operasyonlarında toplam çalışan sayısı 235 binden 200 bine düşmüş olacak.

YATIRIM VE TİCARİ BANKACILIK OPERASYONLARINDAN KAYNAKLANDI

HSBC'nin 2019'daki vergi öncesi kârı 13 milyar 350 milyon dolar olarak açıklanırken, banka; kârdaki düşüşün Avrupa'daki yatırım ve ticari bankacılık operasyonlarından kaynaklandığını açıkladı.

SALGIN, BREXİT VE FAİZ DÜŞÜKLÜĞÜ ETKİLEDİ

HSBC'nin ana pazarlarında ekonomik büyüme yavaşlıyor. Banka koronavirüs salgını, Brexit süreci ve dünya genelinde faizlerin görülmedik oranda düşük olmasının etkileriyle karşı karşıya.

SADECE İNGİLTERE'DE 40 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÇALIŞIYOR

Halen Kuzey Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Asya'da 50'den fazla ülkede faaliyet gösteren bankanın İngiltere'de 40 binden fazla çalışanı bulunuyor.

İlginizi Çekebilir
AK Parti Sözcüsü: Darbe tartışması lüzumsuz gündem
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, darbe söylentileri için "Darbe tartışması Türkiye için lüzumsuz bir gündemdir" dedi.
Gezi Parkı davasında karar çıktı
Can Dündar, Mücella Yapıcı, Memet Ali Alabora, Osman Kavala dahil tüm sanıklar beraat etti.
Osman Kavala hakkında tahliye kararı
2 yıl 3 ay tutuklu bulunan Osman Kavalı'ya tahliye ve beraat karar verildi.
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır sözler
Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakaret niteliğindeki sözleri, CHP'liler tarafından ayakta alkışlandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdullah Gül, gündemi değerlendirdi
Abdullah Gül, gündemi değerlendirdi
1370
İyi Parti'de 5 istifa daha geliyor
İyi Parti'de 5 istifa daha geliyor
262
Sarp Sınır Kapısı'ndaki tır kuyruğu, Fındıklı'ya ulaştı
Sarp Sınır Kapısı'ndaki tır kuyruğu, Fındıklı'ya ulaştı
26
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır sözler
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır sözler
702
Soylu'dan darbe olasılığı açıklaması
Soylu'dan darbe olasılığı açıklaması
480
Kadir doktorluk hayalinden vazgeçmedi
Kadir doktorluk hayalinden vazgeçmedi
306
Yerli otomobile simülasyonlu test
Yerli otomobile simülasyonlu test
123
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir