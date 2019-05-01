Huawei 5G destekli televizyon piyasaya sürecek

Yeni nesil 5G teknolojisi için şimdiden birçok şirket, çalışmalara başladı. Birçok ülkenin de altyapı kurma çalışmalarına başladığı 5G teknolojisi, yüksek hızlı internet ve sıfır gecikme süresiyle oldukça ilgi çekici hale gelecek.

Çin merkezli telekomünikasyon şirketi Huawei'nin, bu yıl içinde dünyanın ilk 5G teknolojisiyle donatılmış televizyonunu piyasaya süreceği iddia edildi.

Nikkei Asian Review’da yer alan haberde, konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklara göre, söz konusu televizyonların 5G modüllerine ve 8K çözünürlüklü ekranlara sahip olacağı öne sürülüldü.

KABLOSUZ BİR ŞEKİLDE ÜRETİLECEK

Huawei'nin üzerinde çalıştığı 5G ile donatılmış televizyonlarda, geleneksel televizyon setleri gibi kablo kutuları ve fiber optik kabloların olmayacağı belirtildi. Ek olarak, söz konusu televizyonların çekim alanı çevresindeki cihazlar için bir bağlantı yönlendiricisi olarak da kullanılabileceği iddia edildi.

Huawei, yeni üreteceği yüksek kalite teknolojik ürünleriyle Apple ve Samsung gibi piyasanın önde gelen şirketleriyle rekabeti daha da kızıştıracak.

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