Huawei, ABD baskısının etkilerini görmeye başladı

Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşları nedeniyle oldukça zor durumda kalan Huawei, ABD'nin çeşitli yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmış ve ABD'li şirketlerin Huawei ile iş yapması yasaklanmıştı.

Ayrıca Google, Çinli şirketin android lisansını iptal ederek Huawei telefonların Google uygulamalarını kullanmasını engellemişti.

Huawei, daha sonra Google uygulamaları ve hizmetleri olmadan Mate 30'u piyasaya sürdü, ancak bütün yasaklara rağmen Çinli tüketicilerin Huawei'ye olan desteği sayesinde oldukça iyi satış rakamları elde etti.

HUAWEI İÇİN İŞLER KÖTÜ GİDEBİLİR

Huawei, ABD'nin birçok yasağına rağmen şu ana kadar baskıdan kurtulmayı ve satışları düşürmemeyi başardı. Ancak bir Android yetkilisi tarafından yayınlanan yeni raporlar, Huawei'nin 2020'de satışlarda yüzde 20'lik bir düşüş beklediğini gösteriyor.

Huawei, şu anda kendi mobil hizmetleri ve uygulama mağazası üzerinde çalışarak kullanıcılara Google hizmetlerini aratmak istemiyor. Ayrıca şirket, 26 Mart'ta tanıtacağı P40 serisi ile yeniden satışları artırmanın planlarını yapıyor.

Ancak yayınlanan yeni raporlar, 2020'nin Huawei'ye pek de iyi gelmeyeceğini gösteriyor.

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