Huawei, ABD’nin yasağına karşı temyiz mahkemesine başvurdu

ABD tarafından casusluk iddiaları ile karşı karşıya kalan Huawei, ABD Federal İletişim Komisyonu'nun yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldı. şirketin ürünlerinin federal finansmanla telefon operatörlerine satılmasını yasaklayan kurul, oldukça tepki çekmişti.

Çinli üretici Huawei ise söz konusu karar ile ilgili olarak New Orleans Temyiz Mahkemesi’ne başvurdu.

HUAWEI: KARARIN BİR TEMELİ YOK

Huawei’in hukuk bölümünün baş yetkilisi Song Liuping, ABD Federal İletişim Komisyonu'nun kararının bir temeli olmadığını, şirketin ulusal güvenliğe bir tehlike arz etmediğini ve kararın sadece firmanın itibarını etkilemek için alındığını belirtti.

Song ayrıca alınan yasak kararın Huawei’in bir Çin şirketi olması sebebiyle alındığını ve şirketin siber güvenlik alanında yer almadığını ifade etti.

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