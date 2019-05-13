Huawei Android Q güncellemesi alacak telefonlarını açıkladı

Google'ın üzerinde çalıştığı Android'in en yeni sürümü Android Q, şu anda beta test aşamasında bulunuyor. Çeşitli testlerden sonra bütün kullanıcılara açılacak olan Android Q, beraberinde de akıllı telefonlara birçok yeni özellik kazandıracak. Android Q ile gelen bütün özelliklere ulaşmak için aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz.

Google, şu anda test aşamasında olan Android Q güncellemesini ilk önce kendi Pixel telefonları için yayınladıktan sonra diğer telefonların kullanımına sunacak. Ancak sadece son zamanlarda piyasaya çıkan akıllı telefonların söz konusu güncellemeyi alması bekleniyor.

HUAWEI AÇIKLADI

Çinli şirket Huawei, şimdiden hangi telefonlarının Android Q güncellemesi alacağını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Android Q güncellemesi alması kesinleşen telefonlar şu şekilde:

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20X

Huawei Mate 20 RS

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Honor View 20

Honor Magic 2

Huawei, Android Q güncellemesi alacak telefonlarında yine EMUI kullanıcı arayüzünü kullanacak. Ancak şirket, yeni arayüzde ne gibi değişiklikler olacağını henüz açıklamadı. Şirket, yukarıdaki telefonlara yenilerini eklediğinde sizlerle paylaşacağız.

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