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Huawei Android Q güncellemesi alacak telefonlarını açıkladı

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, Android'in en son sürümü Android Q güncellemesini alacak telefonlarını duyurdu.

Haber Merkezi | 13.05.2019 - 10:39..
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Google'ın üzerinde çalıştığı Android'in en yeni sürümü Android Q, şu anda beta test aşamasında bulunuyor. Çeşitli testlerden sonra bütün kullanıcılara açılacak olan Android Q, beraberinde de akıllı telefonlara birçok yeni özellik kazandıracak. Android Q ile gelen bütün özelliklere ulaşmak için aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz.

Google, şu anda test aşamasında olan Android Q güncellemesini ilk önce kendi Pixel telefonları için yayınladıktan sonra diğer telefonların kullanımına sunacak. Ancak sadece son zamanlarda piyasaya çıkan akıllı telefonların söz konusu güncellemeyi alması bekleniyor.

android q

HUAWEI AÇIKLADI

Çinli şirket Huawei, şimdiden hangi telefonlarının Android Q güncellemesi alacağını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Android Q güncellemesi alması kesinleşen telefonlar şu şekilde:

  • Huawei Mate 20
  • Huawei Mate 20 Pro
  • Huawei Mate 20X
  • Huawei Mate 20 RS
  • Huawei P30
  • Huawei P30 Pro
  • Honor View 20
  • Honor Magic 2

Huawei, Android Q güncellemesi alacak telefonlarında yine EMUI kullanıcı arayüzünü kullanacak. Ancak şirket, yeni arayüzde ne gibi değişiklikler olacağını henüz açıklamadı. Şirket, yukarıdaki telefonlara yenilerini eklediğinde sizlerle paylaşacağız.

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