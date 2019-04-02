Huawei CEO'su: 2020'de Samsung'u geçeceğiz

Bir hayli geriden gelerek rakiplerini yakalayan Çinli şirket Huawei, şimdilerde ise gözünü liderliğie dikmiş durumda. Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olma yolunda en büyük rakibi Samsung ile başa baş bir mücadele veren Çinli şirket, gelecek sene en büyük akıllı telefon üreticisi unvanını Samsung'dan almak istiyor.

Huawei tüketici elektroniği birimi CEO'su Richard Yu, gelecek yılın sonunda Samsung'u geride bırakarak dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olacaklarını iddia etti.

RICHARD YU'DAN AÇIKLAMALAR

Huawei'nin asıl rakiplerinin Samsung ve Apple olduğunu ifade eden Richard Yu, gelecek sene dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olacaklarını iddia etti. Yu ayrıca, akıllı telefon kullanıcılarının daha büyük ekranlı telefonlar istediğini vurgulayarak katlanabilir telefonların önemine dikkat çekti.

'KATLANABİLİR TELEFON FİYATLARI DÜŞECEK'

Richard You, Huawei'nin ilk katlanabilir telefonu Mate X'in başlangıçta çok pahalı satılacağını belirtirken, yakında katlanabilir telefon fiyatlarının düşeceğini ifade etti. Katlanabilir ekran teknolojisinin henüz yeni olduğu için pahalı olacağını sözlerine ekleyen Yu, bu teknoloji geliştikçe fiyatın da düşeceğini söyledi.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.