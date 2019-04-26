Huawei devlet kurumlarından maddi destek almadığını açıkladı

Çinli akıllı telefon ve ağ ekipman üretici Huawei, son aylarda başta ABD olmak üzere Çin hükümeti adına casusluk yaptığı yönündeki suçlamaların hedefi oldu. Şimdiye kadar Huawei'nin casusluk yaptığına dair herhangi bir kanıt olmasa da bazı ülkeler, Çinli şirkete yaptırımlar uygulamış ve 5G ağlarının kurulmasında Huawei tercih edilmemişti.

Geçtiğimiz günlerde ise Huawei'nin, üç farklı devlet kurumundan kaynak desteği aldığı yönünde iddialar ortaya atıldı ve şirket yine, çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

HUAWEI İDDİALARI YALANLADI

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, medyada yer alan ve şirketin 99’una bir işçi sendikası komitesinin sahip olduğu ve şirketin üç farklı devlet kurumundan kaynak desteği aldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Huawei Yönetim Kurulu Sekreteri Jiang Xisheng, konuyla ilgili olarak, işçi sendikası komitesinin “şirketin iş ve operasyonlarıyla ilgili herhangi bir karar alma sürecinde yer almadığını” söyledi.

Xisheng ayrıca 115 üyeye sahip Temsilciler Komisyonu’nun, “bir hisse, bir oy” ilkesiyle karar verme aşamasındaki belirleyici kurum olduğunu ve üyelerini hisse sahibi olmak için şirketin çalışanı olmaları istenen hissedarların seçtiğini belirtti.

Xisheng, "ABD yönetiminin ortaya attığı iddialar doğru değildir. Huawei’de devlete ait bir sermaye bulunmamaktadır." açıklamasını yaptı.

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