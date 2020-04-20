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Huawei, düzenlediği fotoğraf yarışmasında DSLR görüntülerini kullandı

Huawei, kendi düzenlediği mobil fotoğrafçılık yarışmasının tanıtımında, DLSR makine ile çekilen fotoğraflara yer verdi ve özür diledi.

Haber Merkezi |
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Huawei, düzenlediği fotoğraf yarışmasında DSLR görüntülerini kullandı

Akıllı telefon üreticileri, zaman zaman kendi telefonlarını ön plana çıkarmak için çeşitli kurnazlıklar yapabiliyoruz. Bunun son örneği ise Huawei'nin düzenlemiş olduğu mobil fotoğrafçılık yarışmasında ortaya çıktı.

Çinli şirket, kullanıcıların yalnızca Huawei akıllı telefonlarla çekilen fotoğraflar ile katılabilecekleri yarışma için hazırladığı tanıtım videosunda, 3 bin dolarlık Nikon D850 makine ile çekilen fotoğrafları kullandı.

huawei

HUAWEI ÖZÜR DİLEDİ

Olayın ortaya çıkmasının ardından Çin sosyal medya platformu Weibo üzerinden bir açıklama yapan Huawei, fotoğrafların editörler tarafından yanlışlıkla seçildiğini söyleyerek kullanıcılardan özür diledi. Şirket, daha sonra söz konusu fotoğrafları tanıtım videosundan kaldırarak videoyu güncelledi.

Huawei'nin kullandığı fotoğrafların ise, Su Tie adında Çinli bir kullanıcıya ait olduğu belirlendi.

Instagram: @eshteknoloji

Huawei, düzenlediği fotoğraf yarışmasında DSLR görüntülerini kullandı

Huawei, düzenlediği fotoğraf yarışmasında DSLR görüntülerini kullandı

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