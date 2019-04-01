Huawei ile Türkiye birlikte çalışacak

Çinli Huawei şirketi, TÜBİTAK'ın destek programı çerçevesinde artık birlikte çalışacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Dünya devi Huawei ve Bilişim Vadisi, TÜBİTAK'ın öncül Ar-Ge Laboratuvarı Destek Programı çerçevesinde birlikte çalışacak. Bu programla dünyanın önde gelen Ar-Ge firmalarını, Ar-Ge faaliyetlerini yürütmeleri için ülkemize getiriyoruz." açıklamalarında bulundu.

Varank, Huawei-Bilişim Vadisi Akıllı Şehirler Araştırma Laboratuvarı İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ndeki konuşmasında, imzaları atılacak iş birliğinin önemini vurgulayarak, katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

'TÜRKİYE LİDER ÜRETİM ÜSSÜ HALİNE GELECEK'

Bakanlık olarak "Milli teknoloji, güçlü sanayi" vizyonu ile yola çıktıklarını hatırlatan Varank, vizyonlarının temeline yüksek katma değerli üretimi yerleştirdiklerini söyledi.

Varank, Türkiye'yi sanayi ve teknolojide lider bir üretim üssü haline getirmek istediklerine işaret ederek, şunları söyledi:

"Tabii bunu yaparken, günceli çok iyi takip etmemiz, kabiliyetlerimizi sürekli geliştirmemiz ve fırsatları en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. İşte bugün imzalayacağımız protokol, ülkemizi geleceğin teknoloji merkezlerinden biri yapmak adına oldukça önemli bir adım. Dünya devi Huawei ve Bilişim Vadisi, TÜBİTAK'ın öncül Ar-Ge Laboratuvarı Destek Programı çerçevesinde birlikte çalışacak. Biz bu programla, dünyanın önde gelen Ar-Ge firmalarını, Ar-Ge faaliyetlerini yürütmeleri için ülkemize getiriyoruz.''

Bu konuda somut bir adımı 2 hafta önce Esenler'de hayata geçirdiklerini anımsatan Varank, Esenler'de örnek bir akıllı şehri hayata geçirerek, sıfırdan yeni bir yaşam alanı oluşturacaklarını aktardı.

YENİ TEKNOLOJİLER GELİŞTİRİLECEK

Bugün imzalanan iş birliği kapsamında Huawei'nin Ar-Ge ekibini kurup, Bilişim Vadisi'yle ortak çözümler geliştireceğini vurgulayan Varank, kurulacak merkezde yapay zeka, büyük veri, nesnelerin interneti, blokzincir, akıllı mobilite gibi teknolojilerin geliştirileceğini açıkladı.