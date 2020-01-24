Huawei, koronavirüs nedeniyle konferansını erteledi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle en az 27 kişi yaşamını yitirdi. Binlerce kişiye bulaşan virüs, 11 milyonluk şehirde yaşamı durma noktasına getirdi.

Dünya genelinde büyük paniğe neden olan salgın, Çinli şirket Huawei'nin de çeşitli önlemler almasına neden oldu. Şirket, 11-12 Şubat tarihlerinde Shenzhen'de gerçekleştirmeyi planladığı geliştirici konferansı HDC Cloud 2020'nin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

MART SONUNDA YAPILACAK

Huawei'den yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle ertelenen geliştirici konferansının 27-28 Mart tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

Çin, her ne kadar Vuhan şehrine olan giriş ve çıkışları kapatsa da şu anda virüsün bulaştığı kişi sayısı önlenemez bir şekilde artıyor. Ayrıca Çin, virüs salgını nedeniyle Çin Seddi’ne olan ziyaretleri de tamamen yasakladı.

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