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Huawei, koronavirüs nedeniyle konferansını erteledi

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, koronavirüs nedeniyle geliştirici konferansını ertelemek zorunda kaldı.

Haber Merkezi | 24.01.2020 - 15:04..
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle en az 27 kişi yaşamını yitirdi. Binlerce kişiye bulaşan virüs, 11 milyonluk şehirde yaşamı durma noktasına getirdi.

Dünya genelinde büyük paniğe neden olan salgın, Çinli şirket Huawei'nin de çeşitli önlemler almasına neden oldu. Şirket, 11-12 Şubat tarihlerinde Shenzhen'de gerçekleştirmeyi planladığı geliştirici konferansı HDC Cloud 2020'nin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

huawei

MART SONUNDA YAPILACAK

Huawei'den yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle ertelenen geliştirici konferansının  27-28 Mart tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

Çin, her ne kadar Vuhan şehrine olan giriş ve çıkışları kapatsa da şu anda virüsün bulaştığı kişi sayısı önlenemez bir şekilde artıyor. Ayrıca Çin, virüs salgını nedeniyle Çin Seddi’ne olan ziyaretleri de tamamen yasakladı.

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Huawei, koronavirüs nedeniyle konferansını erteledi

Huawei, koronavirüs nedeniyle konferansını erteledi

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