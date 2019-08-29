Huawei Mate 30'da Google hizmetleri olmayacak

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşlarından en fazla etkilenen şirketlerden biri olan Huawei, kendi işletim sistemi HarmonyOS'u tanıtarak Android'e rakip olacağının sinyallerini vermişti. Yeni açık kaynaklı işletim sisteminin Android'den tamamen farklı olduğunu belirten Huawei, ayrıca bu işletim sisteminin daha hızlı olduğunu iddia etti.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Huawei yöneticisi Vincent Yang, tek bir standarda sahip olmak istediklerini ve android ekosistemini korumayı düşündüklerini belirterek, Huawei'nin kendi işletim sisteminin B planı olarak bir kenarda duracağının sinyallerini vermişti.





HUAWEI'YE ŞOK: LİSANS VERİLMEDİ

Google yaptığı açıklamada, yeni çıkacak Huawei Mate 30 serisi için Huawei'ye lisans veremeyeceklerini belirtti. Bu da demek oluyor ki Huawei Mate 30 serisinde Google'ın hiçbir uygulaması ve hizmeti yer alamayak. Bu nedenle telefonlarda Google Play erişimi olmayacağı gibi, YouTube, Chrome ve Google Haritalar gibi uygulamalar yer alamayacak.

HUAWEI SATIŞLARDA ZORLUK YAŞAYABİLİR

Birçok analiste göre Huawei'nin yeni telefonlarında Google hizmetlerinin ve uygulamalarının olmaması, şirketin satışlarını oldukça olumsuz etkileyecek.

Huawei tarafından yapılan açıklamada, "ABD hükümeti izin verirse Huawei Android OS yazılımını kullanmaya devam edecek. Aksi takdirde kendi işletim sistemimizi geliştirme çalışmalarına devam edeceğiz" denildi.

HUAWEI'NİN YOL HARİTASI

Bildiğiniz gibi Huawei'nin kendi işletim sistemi bulunmasına rağmen şirket yine de Android işletim sistemini kullanmak istiyordu. Ancak Google'ın aldığı yeni karar, Huawei'nin önüne iki farklı seçenek çıkartıyor.

Birinci seçenekte Huawei, kendi geliştirdiği işletim sistemini yeni akıllı telefonlarında kullanabilir. İkinci seçenekte ise şirket, Android'in açık kaynak kodlu sisteminden yararlanarak telefonlarında yine Android işletim sistemine yer verebilir. Her iki durumda da Huawei Mate 30 serisinde Google hizmetlerinin bulunmaması, şirketi oldukça zor duruma sokacak gibi görünüyor.

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