taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8835
Euro
6.5895
Altın
1273.18
Borsa
96052.83
Gram Altın
240.799

Huawei, otomobiller için dünyanın ilk 5G iletişim çipini üretti

Çinli şirket Huawei, otomobil sektörü için dünyanın ilk 5G iletişim çipini ürettiğini duyurdu.

Haber Merkezi | 24.04.2019 - 17:11..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Akıllı telefon ve ağ ekipmanı üreticisi Huawei, bir yandan casusluk suçlamalarıyla mücadele ederken diğer yandan da birçok yeni ürün piyasaya sürüyor. Şirket, sürücüsüz otomobiller için dünyanın ilk 5G iletişim donanımını geliştirdiğini açıkladı.

Geçtiğimiz ocak ayında piyasaya sürülen Balong 5000 5G yonga setine dayanan yeni 5G iletişim çipleri, yüksek hız ve yüksek kalite sunarak oldukça iddialı olacak.

huawei

Huawei'nin MH5000 adını verdiği 5G otomobil çipleri, gelecekteki akıllı otomobiller için oldukça önemli bir parça haline gelecek. Bu yeni teknolojisini son zamanlarda Şangay, Shenzhen ve Wuxi gibi Çin şehirlerinde test eden şirket, bazı araç üreticileri ile bir araya gelerek birçok anlaşma imzaladı.

Dünyanın en büyük telekomünikasyon ekipman üreticisi olan Huawei, bu yeni çiplerle yeni nesil 5G ağları için küresel yarışa liderlik etmeyi amaçlıyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu'ndan elini öptüren Osman Sarıgün yorumu

Kılıçdaroğlu'ndan elini öptüren Osman Sarıgün yorumu

431
Metrobüs tacizcisini ifşa etti

Metrobüs tacizcisini ifşa etti

379
Emniyet amirinden HDP'li vekile ayar

Emniyet amirinden HDP'li vekile ayar

119
Osman Sarıgün'ü sevinçle karşıladılar

Osman Sarıgün'ü sevinçle karşıladılar

651
Kılıçdaroğlu'nun aracına saldıran kadın yanına da gitmiş

Kılıçdaroğlu'nun aracına saldıran kadın yanına da gitmiş

195
Küçük çocuğun Almanya hayranlığı Kılıçdaroğlu'na soruldu

Küçük çocuğun Almanya hayranlığı Kılıçdaroğlu'na soruldu

679
Yasmin Erbil sunucu oluyor

Yasmin Erbil sunucu oluyor

54
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir