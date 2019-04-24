Huawei, otomobiller için dünyanın ilk 5G iletişim çipini üretti

Akıllı telefon ve ağ ekipmanı üreticisi Huawei, bir yandan casusluk suçlamalarıyla mücadele ederken diğer yandan da birçok yeni ürün piyasaya sürüyor. Şirket, sürücüsüz otomobiller için dünyanın ilk 5G iletişim donanımını geliştirdiğini açıkladı.

Geçtiğimiz ocak ayında piyasaya sürülen Balong 5000 5G yonga setine dayanan yeni 5G iletişim çipleri, yüksek hız ve yüksek kalite sunarak oldukça iddialı olacak.

Huawei'nin MH5000 adını verdiği 5G otomobil çipleri, gelecekteki akıllı otomobiller için oldukça önemli bir parça haline gelecek. Bu yeni teknolojisini son zamanlarda Şangay, Shenzhen ve Wuxi gibi Çin şehirlerinde test eden şirket, bazı araç üreticileri ile bir araya gelerek birçok anlaşma imzaladı.

Dünyanın en büyük telekomünikasyon ekipman üreticisi olan Huawei, bu yeni çiplerle yeni nesil 5G ağları için küresel yarışa liderlik etmeyi amaçlıyor.

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