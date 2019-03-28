Huawei P30 serisi mobil fotoğrafçılıkta iddialı

Huawei, geçtiğimiz günlerde merakla beklenen P30 ve P30 Pro modellerini tanıttı. Etkinlik sırasında özellikle kamera özelliklerine bir hayli vurgu yapılan telefonlar, mobil fotoğrafçılık konusunda kullanıcıları yarı yolda bırakmayacak.

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu CEO'su Richard Yu, "Huawei P30 Serisi, onlarca yıllık dijital kamera teknolojisi geliştirmesinin ardından fotoğrafçılığın kurallarını yeniden yazacak ve tüketicilerin mobil fotoğrafçılık algısını yeniden şekillendirecek bir atılımı temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

PROFESYONEL TEKNOLOJİLER KULLANILDI

Bugüne kadarki en gelişmiş kameralı akıllı telefonlardan olan Huawei P30 serisi, Huawei SuperSpectrum sensörü, optik Huawei SuperZoom lensi, Uçuş Süresi (TOF) kamerası, daha iyi OIS ve AIS görüntü dengelemesi ile profesyonel kameraların kullandığı teknolojileri kullanıyor.

SuperZoom lens ile makro çekimler net bir şekilde yapılabilirken Huawei AIS ve OIS, artık 60 fps'de 4K videolar gibi tüm video çekim ayarları için görüntü dengelemeyi destekliyor. Yapay zeka destekli video düzenleme, otomatik olarak eylemin öz niteliklerini tanımlıyor ve kullanıcılara arka plan müziği ekleme ve zaman atlaması, yavaş hareket gibi özel efektler ekleyerek ilgi çekici video içeriği üretmek için araçlar sunuyor.

Richard Yu, "Huawei SuperSpectrum Sensörü ve SuperZoom Lens gibi yenilikler, sadece fotoğraf değil, aynı zamanda videonun da sınırlarını zorlamamızı sağlıyor. Huawei P30 serisi, gelecek nesil akıllı telefonlar için çıtayı yükseltiyor." açıklamalarında bulundu.

Huawei P30 serisi hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz.

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