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Huawei personelinin Çin ordusu ile bağlantılı olduğu iddia edildi

Yeni yayınlanan bir raporda, Huawei çalışanlarının Çin ordusu ve istihbaratı ile bağlantılı oldukları bildirildi.

Haber Merkezi | 11.07.2019 - 14:01..
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Yeni ortaya çıkan bir rapora göre Çinli Huawei firmasının iş kayıtları sızdırıldı. Sızdırılan bilgiler, şirket çalışanlarının Çin'in askeri ve istihbarat teşkilatlarıyla yakın ilişkileri olduğunu gösteriyor. ABD'nin çeşitli yaptırımlarıyla zor durumda kalan Huawei, bu rapordan sonra daha da zor duruma düşebilir.

Londra merkezli bir düşünce kuruluşu olan Henry Jackson Society ve Fulbright Üniversitesi'nde doçent olan Christopher Balding, yaklaşık 100 Huawei personelinin Çin askeri ve istihbarat teşkilatları ile yakın bağlantıları olduğunu iddia etti.

huawei

'HUAWEI İLE ÇİN ORDUSU BAĞLANTILI'

Christopher Balding, ''Yaklaşın 100'e yakın Huawei personelinin CV'lerini inceledik ve bulduğumuz sonuçlara göre Huawei çalışanlarıyla Çin ordusu ve istihbaratı arasında ciddi bir bağlantı var. Bu bağlantı bana sistemli ve yapısal bir ilişkiymiş gibi geliyor.'' ifadelerini kullandı.

Yayınlanan rapora göre Huawei çalışanlarının bir kısmı Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı bünyesinde ajan olarak çalışıyor. Bazı personellerin ise ABD'ye siber saldırılar gerçekleştiren Çin askeri birimleriyle bağlantılı oldukları iddia edildi.

huawei

Toplamda 25 bin Huawei personelinin iş bilgilerinin sızdırıldığı belirtilirken, Huawei'den ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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