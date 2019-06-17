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Huawei, Samsung'u geçme planlarını erteledi

Huawei, Samsung'u geçerek dünyanın bir numaralı akıllı telefon üreticisi olma planlarını ertelemek zorunda kaldı.

Haber Merkezi | 17.06.2019 - 12:26..
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Donald Trump, ABD'nin telekomünikasyon şirketlerinin Huawei ile çalışmasını yasaklamasının ardından şirket, kendisini büyük bir kargaşanın ortasında buldu. Bu yaptırımlara Google da katılınca Huawei'nin satışları keskin bir şekilde düştü ve şirket hedeflerini gözden geçirmek zorunda kaldı.

Çinli ağ ekipmanı ve akıllı telefon üreticisi Huawei, 2019 yılında Samsung'u gerirde bırakarak dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olmak istiyordu. Ancak Trump'ın yaptırımları nedeniyle şirket, artık o kadar da iddialı açıklamalar yapamıyor.

huawei

Huawei Grubu Strateji Başkanı Shao Yang, Şangay'daki CES Asia'da yaptığı bir konuşmada, ''Normalde bu yılın son çeyreğinde Samsung'u geride bırakarak en büyük akıllı telefon üreticisi olma planlarımız vardı. Ancak şimdi bu sürecin daha uzun süreceğini düşünüyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Huawei şu anda günde 550 bin civarında akıllı telefon satıyor olsa da Shao Yang'a göre bu rakam, Samsung'u endişelendirmek ve geride bırakmak için yeterli değil.

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