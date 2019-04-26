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Huawei Y5 2019 tanıtıldı: İşte özellikleri

Huawei, yeni giriş seviyesi telefonu Y5 2019'u resmi olarak tanıttı. Telefonun detaylı özelliklerini sizler için derledik.

Haber Merkezi | 26.04.2019 - 10:30..
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Geçtiğimiz haftalarda düzenlediği etkinlikte merakla beklenen üst seviye P30 ve P30 Pro akıllı telefon modellerini tanıtan Huawei, şimdi de giriş seviyesi telefonlarına bir yenisini daha ekledi.

Suni deri kaplı arka paneli ile dikkat çeken Huawei Y5 2019'un detaylı özelliklerini birlikte inceleyelim.

HUAWEİ

HUAWEI Y5 2019 ÖZELLİKLERİ

Bu yılın başlarında tanıtılan Y6 Pro 2019 modeli ile bazı özellikleri dışında neredeyse aynı olan Huawei Y5 2019, 5,71 inç büyüklüğünde FULL HD+ ekrana sahip.  Mediatek'in giriş seviyesi işlemcisi Helio A22'den gücünü alan telefonda 2 GB RAM ve 16 GB/32 GB depolama seçenekleri bulunuyor. Telefonun depolama kapasitesi MicroSD kart ile 512 GB'a kadar yükseltilebiliyor.

huawei

13 MP arka kamera ve 5 MP ön kamera ile kullanıcıların karşısına çıkan Huawei Y5 2019, Android 9 Pie işletim sistemine sahip EMUI 9 arayüzü ile geliyor. 3000 mAh batarya kapasitesine sahip olmasıyla giriş seviyesi bir model olduğunu bir kez hatırlatan telefonun çıkış fiyatı hakkında ise henüz birr bilgi bulunmuyor.

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