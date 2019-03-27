Huawei yeni akıllı gözlüğünü tanıttı

Huawei, dün akşam gerçekleştirdiği etkinlikte P30 ve P30 Pro akıllı telefonlarını tanıttı. Şirket, tasarımları ve özellikleriyle dikkat çeken P30 serisinin yanı sıra bir de akıllı gözlüklerini duyurdu.

Huawei, yeni akıllı gözlükler için Asya'da lüks gözlükler üretmesi ile bilinen Gentle Monster ile iş birliği yaptığını açıkladı.

NORMAL GÖZLÜKTEN FARKSIZ

Normal güneş gözlüğüne çok benzer bir tasarıma sahip akıllı gözlüklerin üzerinde herhangi bir kamera bulunmuyor. Gelen çağrıları yanıtlamanız için mikrofona ve hoparlöre sahip gözlükler, sesli asistana da bağlanmanızı sağlıyor.

IP67 sağlamlık sertifikası bulunan Huawei akıllı gözlükler, USB Type-C girişi ile birlikte 2200 mAh batarya kapasitesine sahip. Haziran veya Temmuz aylarında piyasaya çıkması beklenen gözlüklerin fiyatı ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor.

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