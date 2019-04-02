Huawei yeni katlanabilir telefonlar üretecek

Katlanabilir telefon Mate X'i tanıttıktan sonra dikkatleri üzerine çeken Huawei, görünüşe göre Mate X benzeri birçok yeni katlanabilir telefon üretmeye hazırlanıyor.

Huawei Tüketici İş Grubu CEO'su Richard Yu, verdiği bir demeçte, daha fazla katlanabilir akıllı telefon göreceğimizi açıkladı.

ÜST SEVİYE MODELLERİN YARISI KATLANABİLİR OLACAK

Richard Yu yaptığı açıklamada, iki sene içerisinde Huawei'nin amiral gemisi telefonlarının yarısının katlanabilir olacağını söyledi.

Huawei'nin P serisi ve Mate serisi olmak üzere iki üst düzey amiral gemisi modeli bulunuyor. Uzmanlara göre bu serilerin pro olmayan modelleri normal tasarımı benimseyecek, pro modelleri ise katlanabilir olacak. Eğer Huawei, Honor markasını da buna dahil ederse, daha fazla katlanabilir telefon göreceğiz anlamına geliyor.

Huawei Tüketici İş Grubu CEO'su Richard Yu, gelecek yıllarda katlanabilir telefon fiyatlarının normal seviyeye ineceğini de belirtirken, Huawei'nin daha küçük katlanabilir telefonlar da üretebileceğini açıkladı.

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