taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8605
Euro
6.5727
Altın
1270.06
Borsa
95952.77
Gram Altın
239.142

Huawei yeniden Brezilya telefon pazarına girecek

Çinli şirket Huawei, dünyanın en büyük dördüncü akıllı telefon pazarı olan Brezilya için yeniden harekete geçti.

Haber Merkezi | 24.04.2019 - 09:13..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Çinli ağ ekipmanı ve akıllı telefon üreticisi olan Huawei, dünyanın en büyük dördüncü akıllı telefon pazarı olan Brezilya için yeniden planlar yapıyor. Şirket, bu ay iki üst düzey akıllı telefonu Brezilya'da piyasaya sürecek, ancak Huawei'nin ülkede başarılı olup olamayacağı belirsizliğini koruyor.

Brezilya'da oldukça popüler olan Samsung, Lenovo ve Motorola ile rekabet etmeye hazırlanan Çinli şirket, daha önce de Brezilya'da düşük fiyatlı bir akıllı telefon piyasaya çıkarmış ancak istediği başarıyı elde edememişti.

huawei

HUAWEI 5 YIL ÖNCE BAŞARISIZ OLDU

Latin Amerika ülkelerinde şimdiye kadar birçok akıllı telefon piyasaya süren ve oldukça yüksek satış rakamlarına ulaşan Huawei, Brezilya'da bir türlü istediği başarıyı yakalayamadı. Bundan beş yıl önce Ascend P7 akıllı telefonu ülkede piyasaya süren Çinli şirket, talebin oldukça az olması nedeniyle ülke pazarına girme planlarını iptal etmek zorunda kalmıştı.

ŞİMDİ DAHA İDDİALI GELİYOR

5 yıl önceki başarısızılıktan ders alan Huawei, bu sefer Brezilya pazarına daha iddialı girecek. Şirket, geçtiğimiz ay tanıttığı P30 serisindeki iki amiral gemisi modeliyle 30 Nisan'da ülke pazarına girmeye hazırlanıyor. Çinli şirket bakalım bu kez istediği başarıyı yakalayabilecek mi?

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yasmin Erbil sunucu oluyor

Yasmin Erbil sunucu oluyor

24
Osman Sarıgün'ün serbest bırakılmasına CHP'liler tepkili

Osman Sarıgün'ün serbest bırakılmasına CHP'liler tepkili

323
ABD, YPG'ye destek için 21 ülkeden yardım istedi

ABD, YPG'ye destek için 21 ülkeden yardım istedi

61
Bahçeli, MHP'li vekilin uluma videosunu değerlendirdi

Bahçeli, MHP'li vekilin uluma videosunu değerlendirdi

100
Girdiği komadan 27 yıl sonra uyandı

Girdiği komadan 27 yıl sonra uyandı

10
Kılıçdaroğlu'nun aracına saldıran kadın yanına da gitmiş

Kılıçdaroğlu'nun aracına saldıran kadın yanına da gitmiş

87
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na saldırı gününü anlattı

Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na saldırı gününü anlattı

80
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir