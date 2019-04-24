Huawei yeniden Brezilya telefon pazarına girecek

Çinli ağ ekipmanı ve akıllı telefon üreticisi olan Huawei, dünyanın en büyük dördüncü akıllı telefon pazarı olan Brezilya için yeniden planlar yapıyor. Şirket, bu ay iki üst düzey akıllı telefonu Brezilya'da piyasaya sürecek, ancak Huawei'nin ülkede başarılı olup olamayacağı belirsizliğini koruyor.

Brezilya'da oldukça popüler olan Samsung, Lenovo ve Motorola ile rekabet etmeye hazırlanan Çinli şirket, daha önce de Brezilya'da düşük fiyatlı bir akıllı telefon piyasaya çıkarmış ancak istediği başarıyı elde edememişti.





HUAWEI 5 YIL ÖNCE BAŞARISIZ OLDU

Latin Amerika ülkelerinde şimdiye kadar birçok akıllı telefon piyasaya süren ve oldukça yüksek satış rakamlarına ulaşan Huawei, Brezilya'da bir türlü istediği başarıyı yakalayamadı. Bundan beş yıl önce Ascend P7 akıllı telefonu ülkede piyasaya süren Çinli şirket, talebin oldukça az olması nedeniyle ülke pazarına girme planlarını iptal etmek zorunda kalmıştı.

ŞİMDİ DAHA İDDİALI GELİYOR

5 yıl önceki başarısızılıktan ders alan Huawei, bu sefer Brezilya pazarına daha iddialı girecek. Şirket, geçtiğimiz ay tanıttığı P30 serisindeki iki amiral gemisi modeliyle 30 Nisan'da ülke pazarına girmeye hazırlanıyor. Çinli şirket bakalım bu kez istediği başarıyı yakalayabilecek mi?

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