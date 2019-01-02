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Hukuk fakültesi öğrencisi tez hocasını öldürdü

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi H.İ.H., Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ı okulda silahla vurarak öldürdü.

AA | 02.01.2019 - 19:23..
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Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi H.İ.H. bitirme tezinin danışmanlığını yapan, araştırma görevlisi Damar'ı "not tartışması" nedeniyle önce karnından ve bacağından bıçakladı, ardından emekli polis olan babasına ait tabancayla vurdu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Zanlı, olayın ardından üniversiteden otomobille kaçtı.

Ağır yaralanan Ceren Damar ise ihbar üzerine okula gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı kısa süre sonra üniversiteye yakın bir bölgede yakaladı, cinayette kullanılan tabancaya el koydu.

Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

Hukuk fakültesi öğrencisi tez hocasını öldürdü

(Araştırma Görevlisi Ceren Damar)

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