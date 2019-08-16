Hükümet memurlar için zam teklifini açıkladı

Hükümet ile memur sendikaları arasında başlayan 2020-2021 yılları zamlarının belli olacağı 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümet zam teklifini açıkladı.

YÜZDE 6,5+5,5'LUK ZAM TEKLİFİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hükümet adına 5,5 milyona yakın memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 3,5+3, 2021'de yüzde 3+2,5 zam ve enflasyon farkı teklif etti.

Hükümet memurlar için yeni zam teklifini açıkladı VİDEO

"SON DERECE CILIZ BULUYORUZ"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise bu teklif sonrasında: "Bu teklif makul bir teklif değil, malul bir teklif. Bu piyasanın gerçekleriyle uyumlu bir teklif değil. Elektrik ve doğalgaz zammı ortada. Memur ve emeklilerin giderlerindeki fiyatlar arttı. Bu teklifi son derece cılız buluyoruz. Bunlar ne gerçekçi ne de yeterli. Bunu yok sayıyoruz ve yeni bir teklif bekliyoruz. Bu teklif ülke gerçeğiyle uyumlu değil." açıklamasını yaptı.

Ali Yalçın: Bu teklifi yok sayıyoruz ve yeni bir teklif bekliyoruz VİDEO