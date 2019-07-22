Hükümetin kamu işçilerine yeni teklifi belli oldu

Bir ay önce kamu işçilerinin zam oranlarını konuşmak için hükümetle masaya oturan Türk-İş, zam oranlarını beğenmediğini belirtmiş, grev kartını oynamıştı.

BİR ÖNCEKİ TEKLİF YÜZDE 5+YÜZDE 4

Hükümetin, 19 Haziran'da yapılan görüşmede yüzde 5+yüzde 4 zam ve maaşı 3 bin 500 lira altında olaran 60 lira seyyanen zam teklifinin ardından Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay; "Ağustos sonuna kadar ya imzalayacağız ya da grev. Yasalar ne emrediyorsa onu yapmakla mükellefiz. Teklifin kabul edilecek bir yanı yok." demişti.

YENİ TEKLİF YÜZDE 7+5

Bu gelişmenin ardından kulislerde, hükümetin kamu işçilerinin önüne yüzde 7+yüzde 5 teklifle çıkacağı konuşuluyor. Seyyanan zam oranının ise 110-120 lira olabileceği belirtiliyor.