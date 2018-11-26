Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi'nde düşen helikopterde 2 subay, 2 astsubayın şehit olduğu bilgisini paylaştı.

Akar, askeri helikopterin neden düştüğü ile ilgili incelemelerin sürdüğünü aktarırken, helikopterin havaalanına acil iniş gerçekleştirmeye çalıştığını ancak yakınlarında düştüğünü ifade etti.

Akar şöyle konuştu:

"HAVAALANINA ULAŞMALARI MÜMKÜN OLMAMIŞTIR"

"Kahraman pilotlarımız, havacı personelimiz şu anda bilemediğimiz bir sebepten dolayı acil iniş gerçekleştirme çabasına girmişlerdir ve bunu da hiç kimseye zarar vermeden gerçekleştirmek için anlaşılıyor ki büyük çaba göstermişlerdir. Bunu da bir ölçüde sağlamışlardır. Havaalanına çok yaklaşmakla beraber maalesef havaalanına ulaşmaları mümkün olmamıştır. Bu ölçüde incelemeler başlatılmış, hem adli hem idari soruşturma sürmekte."

Hulusi Akar Sancaktepe'de düşen helikopteri inceledi ViDEO

