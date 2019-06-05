Hulusi Akar: Teröristlerin mağaralarına gireceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Pençe harekat bölgesindeki inceleme ve denetlemeleri kapsamında dün Büyüktopraklı Üs Bölgesi'ne gitti.

ÜS BÖLGESİNDEKİ FAALİYETLERLE İLGİLİ BRİFİNG ALDI

Balkayalar bölgesinde sınırın sıfır noktasındaki 2 bin 400 rakımlı üs bölgesine gelişinde birlik komutanından hudut tekmili alan Akar, daha sonra mevzideki askerlerle tek tek sohbet etti. Askerlerin bayramını kutlayan Akar, Hakurk bölgesini gören üs bölgesindeki faaliyetlere ilişkin brifing aldı. Akar, denetleme ve incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, milletinin egemenlik, bağımsızlık ve güvenliği için kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yapma gayretinde olduğunu belirtti.

"ORAYI TERÖRİSTLERDEN TEMİZLEYECEĞİZ"

Milletinin gösterdiği sevgi, güven ve ettiği duaları Mehmetçik için ilham kaynağı olarak nitelendiren Akar, "Asil milletimizin Silahlı Kuvvetlerimize olan güveni bizim için büyük bir takdir meselesidir. Bu güvene layık olabilmek için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Pençe Harekatımız devam ediyor. Teröristlerin Pençe harekat bölgesindeki tüm inlerine girilecek. Orada en son terörist etkisiz hale getirilmeden de o bölgeden çıkmayacağız. Orayı teröristlerden temizleyeceğiz, arındıracağız." ifadelerini kullandı.

"İNLERİNE GİRECEĞİZ"

Büyüktopraklı Üs Bölgesi karşısındaki İkiyaka Dağları'nı işaret eden Akar, "Üzerinde bulunduğumuz yerler ve arkamızdaki İkiyaka Dağları, daha önce teröristlerce 'girilemez, çıkılamaz' olarak nitelendirilen yerlerdi. Allah'a çok şükür Mehmetçik 'girilemez' denilen yerlerin hepsine girdi, 'çıkılamaz' denilen yerlerin hepsine çıktı. Şu anda bu bölge tamamen TSK'nın kontrolü altında. Benzer şekilde Pençe Harekatı da bunun devamı niteliğinde. Orada da teröristlerin bütün mağaralarına, inlerine gireceğiz. Orada da en son teröristi etkisiz hale getirinceye kadar harekatımız devam edecek." diye konuştu.

KIZ İSTEME MERASİMİNE KATILMA SÖZÜ VERDİ

Akar ve komutanlar inceleme ve denetlemeleri sırasında mevzide nöbet tutan askerlerle de sohbet etti. Onların bayramı kutlayan Akar, aileleriyle de telefonda görüştü. Er Yasin Ali Yıldırım'ın anne ve babasıyla konuşan Akar'ın, kız isteme merasiminde yer alması istendi. Bakan Akar ise "Siz ayarlayın, biz de istemeye geliriz oraya." dedi.