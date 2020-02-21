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Hulusi Akar'dan S-400'ler için kararlılık mesajı

Milli Savunma Bakanı Akar, nisay ayı gibi S-400'lerin faaliyete geçeceğini söyledi.

AA & Ensonhaber | 21.02.2020 - 08:34..
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Hulusi Akar'dan S-400'ler için kararlılık mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNN Türk'te Hande Fırat'ın canlı yayın konuğu oldu.

"OYUNU KURALLARINA GÖRE OYNUYORUZ"

Gündeme ilişkin açıklamalar yapan Bakan Akar, S-400'lerin faaliyete geçişiyle ilgili önemli bir bilgi paylaştı.

Bakan Akar, "Oyunu kurallarına göre oynuyoruz. Alamazsınız, aldınız imzalayamazsınız, imzaladınız getiremezsiniz, getirdiniz açamazsınız dediler. Cumhurbaşkanımız cevaplarını verdi.

"S-400 FAALİYETE GEÇECEK, NOKTA"

S-400'ler faaliyete geçecek. Şu anda kuruluş, eğitim süreci devam ediyor, planlandığı şekilde de faaliyetlerimiz gerçekleşecek, bundan kimsenin şüphesi olmasın, nokta. S-400'ler faaliyete geçecek, kimsenin şüphesi olmasın. Nisan gibi çalışmalar başlayacak." ifadelerini kullandı.

Hulusi Akar'dan S-400'ler için kararlılık mesajı

"PATRIOT DESTEĞİ OLABİLİR"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Amerika'nın ne gibi bir desteği olabilir?" sorusu üzerine şunları söyledi; "Ülkemize karşı hem hava, füze tehdidi var, hem de yaşanmış bazı olaylar var. Daha önce yapıldığı şekliyle hava savunma bataryaları gönderdiler yine füze tehditlerine karşı Patriot batarya desteği olabilir. Ayrıca bu konuda NATO Genel Sekreterinin de çeşitli açıklamaları var. Stoltenberg de bu konuyu yakinen takip etmekte, onların da bir takım teşvikleri, planları, uygulamaları önümüzdeki günlerde ortaya çıkabilir."

Hulusi Akar'dan S-400'ler için kararlılık mesajı

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