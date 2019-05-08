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Hülya Açıkgöz: Hadise beni arıyor

Anneleri Gülnihal Açıkgöz'ün intihar girişimi sonrasında araları açılan Hadise ve ablası Hülya Açıkgöz, barıştı.

Haber Merkezi | 08.05.2019 - 12:16..
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Hülya Açıkgöz: Hadise beni arıyor

Ünlü şarkıcı Hadise ile kardeşleri Hülya Açıkgöz ile Derya Açıkgöz'ün araları, anneleri Gülnihal Açıkgöz'ün intihar girişimi sonrasında bozulmuştu. Aralarındaki para kavgaları yüzünden annelerinin intihar ettiği iddia ediliyordu. Bu olaydan sonra kardeşler, birlikte çalışmama kararı almıştı.

"KÜSLÜK YOK BİZ KARDEŞİZ"

Hadise ile arasındaki problemleri çözen Hülya Açıkgöz, suskunluğunu bozdu. Kardeşiyle küs olmadığını belirten Hülya Açıkgöz, şunları söyledi: "Küslük yok, biz kardeşiz… İş anlamında ayrıldık ama kardeş olarak biriz. Kardeşler olarak yeni bir yön çizdik. Hadise diye bir kardeşim var benim Türkiye’nin popstarı, onu da sahiplenmek lazım.

"BENDEN FİKİRLER ALIYOR"

Şu anki tarzı ile ilgili benden fikirler alıyor. Beni her zaman arar, sorar. 'Nasıl, beğendin mi?' diye danışır. Ben de kendisine 'Sen kendin yapmalısın bu işi' tavsiyesinde bulunuyorum."

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