Hülya Avşar: Kadınlar çocuklarına baksın

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, hemcinslerini kızdıracak açıklamalarda bulundu.

Bakıcıya karşı olduğunu söyleyen Avşar, “Kadınlar evde çocuk baksın, eşler çalışsın.” dedi.

"ERKEKLER ÇALIŞIP PARA GETİRMELİ"

Eski dönemlerdeki gibi aile yaşamının artık günümüzde olması gerektiğini vurgulayan ünlü isim, “Çocuğumu her zaman kendim büyüttüm. Anneler çocuklarını kendi büyütmeli, eşler çalışmalı. Eski sistemciyim. Çünkü doğru sistem bu. Erkekler çalışmalı, eve para getirmeli, hem kendini iyi hem de erkek olduğunu hissetmeli. Bakıcı sistemi tamamen yok olmalı. Ben ilkokuldan liseye kadar kızım Zehra’yı okula götürdüm, aldım.” diye konuştu.