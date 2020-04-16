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Hülya Avşar, Ronaldo'nun challenge'ına katıldı

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sosyal medyada başlattığı meydan okumaya, çektiği video ile karşılık verdi.

Haber Merkezi |
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Hülya Avşar, Ronaldo'nun challenge'ına katıldı

Aktif futbol kariyerine Juventus'ta devam eden 35 yaşındaki Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabı üzerinden 'Salon Kupası' adını verdiği bir challenge başlattı.

Ronaldo paylaşımında "45 saniyede ellerinizi ayaklarınıza kaç kere değdirebiliyorsunuz, gösterin bakalım" dedi.

HÜLYA AVŞAR RONALDO'YA MEYDAN OKUDU

Yıllardır tenis oynayan ünlü sanatçı Hülya Avşar ise Ronaldo'ya meydan okuyarak challenge'a dahil oldu.

Avşar, 45 saniyede 79 kere ayaklarına dokunmayı başararak, o anların videosunu Instagram hesabından paylaştı.

Avşar'ın bu paylaşımı ise kısa sürede beğeni topladı.

Hülya Avşar, Ronaldo'nun challange'ına katıldı ViDEO

Hülya Avşar, Ronaldo'nun challenge'ına katıldı

Hülya Avşar, Ronaldo'nun challenge'ına katıldı

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