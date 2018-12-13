Hülya Koçyiğit'e torunlarından sürpriz

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Hülya Koçyiğit 71 yaşına bastı. Koçyiğit, yeni yaşını ailesi ile kutladı.

"İYİ Kİ DOĞMUŞUM"

Hülya Koçyiğit, torunları Aslışah ve Neslişah ile verdiği bu pozu Instagram sayfasında paylaştı ve altına şu notu düştü: "Bir yaşı daha geride bıraktım dün. Hayatıma değen herkese sonsuz teşekkürler. En büyük teşekkürüm ise canım aileme. Hayatımın her anında olan yaşama sebeplerime; enerji verenlerime, ömrüme renk katanlarıma, kıyamadıklarıma, canlarıma... Hayat sizinle güzel, sizinle tam evlatlarım. Sizi öyle çok seviyorum ki... İyi ki hayatımdasınız. İyi ki doğmuşum."