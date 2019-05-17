Hurda araçlara teşvikte yeni düzenleme

Faizlerin yüksek olması ve dolar kurundaki dalgalanma otomobil sektörünü daralttı. Araç satışlarının yükselmesi için devlet tarafından ÖTV indirimi başta olmak üzere çeşitli teşvikler uygulandı.

SATIŞLARI ARTIRACAK DÜZENLEME

Bu kapsamda hurda araç teşvikine yönelik yeni bir düzenleme geliyor. Hurda araçlara yönelik düzenlemeyle otomobil satışlarının da artırılması hedefleniyor.

16 YAŞ VE ÜZERİNDEKİ OTOMOBİLLERE

2019 yılı sonuna kadar olmak üzere 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonları trafikten sildirirse ve bu trafikten sildirdiği aracını imha merkezlerine teslim ederse, bu şartla ihraç edilen veya imha edilen bu araç karşılığında yeni alacağı aynı cinsten araç için 15 bin liraya kadar ÖTV teşviki getirilecek.

YETKİ BAKANLAR KURULU'NDA

Araç cinslerine göre veya araçların özelliklerine göre bu 15 bin liraya kadar olan ÖTV teşvikini farklılaştırma ve farklı belirleme konusunda da Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Kanuna göre daha önce ÖTV teşviki 10 bin liraya kadardı.

TEKLİF MECLİS'TE

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Milletvekili Mehmet Muş, teklifin TBMM'^ye sunulduğunu açıkladı. Teklif Genel Kurul'da kabul edilirse yasalaşacak.