Hürmüz Boğazı'nda 2 bin gemi ile 20 bin denizci hala mahsur

İran ile ABD arasındaki kırılgan ateşkes, Hürmüz Boğazı'nda sarsılıyor..

Küresel ticaretin kritik noktası olan Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişleri henüz normale dönmedi.

2 BİN GEMİ VE 20 BİN PERSONEL MAHSUR

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla birlikte bölgede yaklaşık iki bin gemi ve 20 bin gemi personeli mahsur kaldı.

SİGORTA SORUNLARI VE GÜVENLİK ENDİŞELERİ YAŞANIYOR

Bazı gemilerin İran'ın onayı ile Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptığı ancak buna rağmen çok sayıda geminin personelleriyle birlikte, sigorta sorunları ve güvenlik endişeleri gibi nedenlerle boğazdan geçiş yapamadığı belirtildi.

Bazı nakliye firmalarının gemide bulunan personelin ve geminin sigortasını iptal ettiği dolayısıyla gemilerin farklı limanlara da yanaşamadığı iddia edildi.

İran'dan Hürmüz açıklaması: İran'la iş birliği yapanlara açık olacak