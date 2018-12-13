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Husiler Hudeyde'den çekilmeyi kabul etti

Hudeyde kenti için acil bir ateşkes yapılmasını onaylandı.

AA | 13.12.2018 - 04:28..
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İsveç'teki Yemen müzakerelerine katılan Husi heyetinin, tarafların Hudeyde'den çekilmesini kabul ettiği belirtildi.

Husi heyeti üyelerinden Cemal Amir, yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler komitesi denetiminde tüm tarafların Hudeyde kentinden çekilmesini, kapsamlı ve acil bir ateşkes yapılmasını onayladık." dedi.

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Kentin idari durumunun Eylül 2014 öncesine dönmesine ilişkin Amir, anlaşmanın buna herhangi bir atıfta bulunmadığını belirtti.

Taiz kentindeki ablukanın kaldırılması konusunun muhtemelen gelecek istişarelere kaldığını dile getiren Amir, "Bizim heyetimiz anlaşmaya onay vermesine rağmen Riyad heyeti (Yemen hükümeti) bunu kabul etmedi." dedi.

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