Huzurevinden kaçmak isteyen yaşlı kadın yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesi’nde faaliyet gösteren özel bir huzurevinin önünden geçen vatandaşlar, inleme sesi geldiğini duyunca gidip yardım etmek istedi.

HER İKİ BACAĞINA DA TELLER SAPLANDI

Sesin geldiği yere ulaştıklarında binayı çevreleyen tel örgülere ayaklarından saplanmış ve baş aşağı vaziyette asılı duran yaşlı kadını gören vatandaşlar, ilk önce kendi çabalarıyla kadını kurtarmaya çalıştı. Her iki bacağına da teller saplanan yaşlı kadın, çabalara rağmen kurtarılmadı.

PSİKOLOJİK SORUNLAR NEDENİYLE KAÇTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Acı içinde feryat eden yaşlı kadın kurtarılamayınca itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istendi. Ekiplerin müdahalesiyle saplandığı tel örgülerden kurtarılan 75 yaşındaki F.S., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen F.S.’nin, yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle daha önce de birkaç kez huzurevinden kaçmaya çalıştığı belirtildi.