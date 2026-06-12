Hyeon-gyu Oh: Ateşim 38 dereceye kadar çıktı

2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu ilk maçında Güney Kore, geriye düştüğü karşılaşmada Çekya'yı 2-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Beşiktaş forması giyen Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh, 80. dakikada attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.

"ATEŞİM 38 DERECEYE KADAR ÇIKTI"

Oh, maçın ardından "Öncelikle kelimelerle tarif edilemeyecek bir duygu. Aslında bugün maçtan önce kendimi hiç iyi hissetmiyordum. Ateşim 38 dereceye kadar çıktı ve Acaba 'Maça çıkabilecek miyim?' diye çok düşündüm. Ancak buradaki tüm personelimiz benimle çok yakından ilgilendiler. Onların sayesinde bugün sahaya çıkabildim ve gol atabildim." dedi.

"BÜYÜK BİR ÇABA GÖSTERDİ"

Güney Kore Teknik Direktörü Myung-bo Hong ise "Hyeon-gyu Oh da hazırladığımız hamlelerden biriydi ama başlangıçtan itibaren tam olarak yüzde yüz kondisyonda değildi. Durumunu hızla toparlamak için büyük bir çaba gösterdi ve bugün çok iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum." sözlerini sarf etti.