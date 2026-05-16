Hyeon-gyu Oh, Güney Kore’nin Dünya Kupası kadrosuna alındı
Beşiktaşlı futbolcu Hyeon-gyu Oh, Güney Kore’nin 2026 FIFA Dünya Kupası milli takım kadrosuna seçildi.
Güney Kore, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası için 26 kişilik milli takım kadrosunu duyurdu.
Beşiktaş formasını terleten 25 yaşındaki forvet Hyeon-gyu Oh da kadroda yer aldı.
Daha önce Fenerbahçe forması giyen ve şu an Bayern Münih'te oynayan savunma oyuncusu Kim Min-jae de kadroda yer alan isimlerden oldu.
GÜNEY KORE'NİN RAKİPLERİ
Güney Kore; A Grubu'nda Meksika, Güney Afrika ve Çekya ile mücadele edecek.
GÜNEY KORE'NİN KADROSU
Kaleci: Jo Hyun-woo (Ulsan HD), Kim Seung-gyu (FC Tokyo), Song Bum-keun (Jeonbuk Hyundai)
Defans: Kim Min-jae (Bayern Münih), Jo Yu-min (Sharjah), Lee Han-beom (Midtjylland), Kim Tae-hyun (Kashima Antlers), Park Jin-seop (Zhejiang FC), Lee Ki-hyeok (Gangwon FC), Lee Tae-seok (Austuri Wien), Seol Young-woo (Kızılyıldız), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach), Kim Ay-hwan (Daejeon Hana)
Orta saha: Yang Hyun-jun (Celtic), Paik Seung-ho (Birmingham City), Hwang In-beom (Feyenoord), Kim Jin-kyu (Jeonbuk Hyundai), Bae Jun-ho (Stoke City), Um Ji-sung (Swansea City), Hwang Hee-chan (Wolverhampton), Lee Dong-gyeong (Ulsan HD), Lee Jae-sung (Mainz), Lee Kang-in (Paris Saint-Germain)
Forvet: Oh Hyeon-gyu (Beşiktaş), Son Heung-min (Los Angeles FC), Cho Kyu-sung (Midtjylland)