İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şubat ayı meclis toplantısı oldukça gergin geçti.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun salonda telafuz edilemeyecek bir küfür ettiğini söyledi.

"O İFADEYİ KULLANMAK İSTEMİYORUM"

İBB Başkanı İmamoğlu'nun özür dilemesi gerektiğini söyleyen Tevfik Göksu, "Meclis'te kullandığınız ifadeyi duymadım. Arkadaşlar bana mesajla gösterdiler. Ben o ifadeyi kullanmak istemiyorum. AK Parti olarak sizden özür bekliyoruz." dedi.

"GRUPLA ALAKASI YOKTUR, ŞAHSIYLA İLGİSİ VARDIR"

İmamoğlu ise, "Benim şahsen arkadaşımla yüz yüze görüşeceğimi söyledim. Arkadaşımla bu işi yüz yüze konuşacağım. Grupla alakası yoktur, şahsıyla ilgisi vardır, bunu yüz yüze konuşacağımı ifade ettim." dedi.

İBB Meclisi'nde küfür tartışması VİDEO

MECLİS'İ TERK EDİYORUZ

Bu savunma üzerine Tevfik Göksu, "Sayın Başkan, özür dileyene kadar biz Meclis'i terk ediyoruz" dedi.

Bu sözlerin ardından AK Partili meclis üyeleri salonu terk etmeye başladı.

"ÜZÜNTÜMÜ DİLE GETİRİYORUM"

Bu sözler üzerine Ekrem İmamoğlu "Tabii ki üzüntümü dile getiriyorum. Kendisiyle yüz yüze konuşacağımı ifade edeyim" dedi.

"ÖZÜR OLARAK KABUL EDİYORUZ"

Bu ifadeler tansiyonu düşürdü, Tevfik Göksu "Sayın Başkan'ın üzüntüsünü dile getirmesini özür olarak kabul ediyoruz. Toplantıya devam ediyoruz" dedi.