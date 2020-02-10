İBB Meclisi'nde yaşanan küfürlü kavganın ayrıntıları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şubat ayı toplantısında yaşanan gerilimin detayları ortaya çıktı.

"DEPREM İÇİN NE YAPTINIZ"

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Meclis kürsüsünde konuşma yaptığı sırada CHP'lilere hitaben "Deprem için ne yaptınız" sorusunu yöneltti.

Bu sırada cevap AK Parti sıralarından geldi.

"KAYAK YAPTILAR"

AK Parti Meclis üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu, "Kayak yaptılar" dedi.

"KAYAK TAKIMI..."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elazığ'daki deprem sonrasında Erzurum'da yaptığı tatilin hatırlatılması üzerine oldukça sinirlendi ve AK Partili Meclis üyesine "Kayak takımı g.tüne girsin" dedi.

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Divan Katibi AK Partili Onur Uyan bu küfrü duydu ve İmamoğlu'nu uyardı ancak o da terslendi.

Bunun üzerine Onur Uyan kürsüden inerek AK Partililere yaşananları anlattı.

İmamoğlu'nun ettiği küfürü öğrenen Tevfik Göksu özür dilenmesi gerektiğini aksi takdirde salonu terk edeceklerini söyledi.

İBB Başkanı İmamoğlu, üzüntü duyduğunu belirterek AK Partili Mehmet Akif Aşıkkutlu ile yüz yüze görüşeceğini söyledi.

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HERKESİN İÇİNDE EDİLEN KÜFRÜN ÖZRÜ TENHADA OLMAZ

Görüşmenin ardından konuşan AK Partili Aşıkkutlu, herkesin içinde edilen küfrün özrünün tenhada olmayacağını belirterek özrü kabul etmedi.