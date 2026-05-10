İBB’de yeni operasyon dalgası: 1 kişi daha gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yeni bir operasyon daha...

Geçtiğimiz yıl yapılan operasyonda Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun gibi isimler yolsuzluktan tutuklanmıştı.

Akabinde rüşvetin de içerisinde olduğu davada Ekrem İmamoğlu hakim karşısına çıkarken, İBB için yeniden düğmeye basıldı.

AĞAÇ VE PEYZAJ A.Ş.'YE OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturmaları kapsamında, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi.

YENİ OPERASYONDA 29 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 29’u gözaltına alındı.

Operasyonda, İTÜ Öğretim Görevlisi Yasin Çağatay Seçkin, İBB Mimarı Esra Köymen, İBB Mühendisi Tolga Kılıç, İBB Kentsel Ekolojik Sistemler Şube Müdürü Nilgün Cendek, İBB Mühendisi Mustafa Atlı, İTÜ Öğretim Görevlisi Tuğba Ölmez Hancı, İBB Mühendisi Sezer Ada Ateş, Ağaç AŞ eski Genel Müdür Yardımcısı Muammer Ali Özdil, Ağaç AŞ Şefi Fatih Temür, Ağaç AŞ Genel Müdür Yardımcısı Aytekin Karaarslan, Ağaç AŞ Genel Müdür Yardımcısı Metin Aras, Ağaç AŞ Şefi Murat Cirik, İBB Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanı Oktay Özel, Ağaç AŞ Şefi Fatih Yağcı, İBB Hukuk Müşaviri Eren Sönmez, Ağaç AŞ Satın Alma Yöneticisi Selim Marangoz'un da araların olduğu 29 kişi gözaltına alındı.

YURT DIŞINDAN DÖNEN 1 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı bulunan Orhan Yıldırım, Türkiye'ye dönüşünde havalimanında gözaltına alındı.