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İBB'den 89 bin 574 öğrenciye eğitim yardımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2018'de her birine 250'şer olmak üzere 89 bin 574 öğrenciye 22 milyon 393 bin 500 liralık eğitim yardımı yaptı.

AA | 10.12.2018 - 17:58..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ilkokul, ortaokul, lise, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde okuyan şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere eğitim yardımlarını sürdürüyor.

NAKİT YARDIMI YAPILDI

İBB'den alınan bilgiye göre, maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim yardımından faydalanmaları için başvuruları, 2 Ekim'de başladı. Öğrencilerin, başvuru işlemleri; Avrupa Yakası'nda Edirnekapı, Asya Yakası'nda ise Selimiye'deki İBB veznelerinde gerçekleştirildi.

Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce yapılan eğitim yardımı müracaatı, 23 Kasım'a kadar sürdü. Bu süre içerisinde evraklarını eksiksiz teslim eden öğrencilerin her birine bir kereye mahsus olmak üzere 250 lira nakit ödeme yapıldı.

EĞİTİM  YARDIMI

Yapılan yardımdan 67 bin 690 engelli, 18 bin 807 yetim, 3 bin 9 öksüz ve 68'i şehit çocuğu olmak üzere, toplamda 89 bin 574 öğrenci yararlandı.

Böylece İBB, bir yıl içinde maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere, 22 milyon 393 bin 500 liralık eğitim yardımında bulundu.

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