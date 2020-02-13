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İBB'nin yemek bütçesi: 235 milyon lira

Antrikot, mantarlı kiş, kinoa patlıcanlı keçi peynirli trio gibi yemeklerden oluşan liste için İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 235 milyon liralık bütçe ayırdı.

İHA | 13.02.2020 - 12:47..
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İBB'nin yemek bütçesi: 235 milyon lira

İstanbul’un parasını İstanbulluların menfaati doğrultusunda kullanacağını ve en önemli projesinin israfın önüne geçmek olduğunu söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mart 2019 seçimlerinin ardından mazbatasını alır almaz başkan olarak ilk icraatını, çay ocağına giderek gerçekleştirmişti.

Hizmetlinin, "Yemekte ne var?" sorusuna “çalışanlar için musakka başkan için ise antrikot” hazırlandığını söylemesi üzerine itiraz eden İmamoğlu, antrikotu istemediğini kendisinin de çalışanlar için hazırlanan yemekten yemek istediğini belirtmişti.

İBB’den 235 milyonluk antrikotlu yemek bütçesi

Bu görüntüler hala hafızalardaki yerini korurken İBB'nin organizasyon ve yemek menüsü için ayırdığı bütçe gündeme geldi.

BÜTÇE 235 MİLYON LİRA

6 Ocak günü gerçekleştirilen ve İstanbul genelini kapsayan hizmet alım ihalesinde, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce gerçekleştirilecek muhtelif kültürel etkinlikler, organizasyonlar ile tanıtım, duyuru çalışmaları ve baskılı işlerin hizmet alımı işi” adıyla 235 milyon 990 bin lira bütçe belirlendi.

İBB'nin yemek bütçesi: 235 milyon lira

Bu ihaledeki 235 milyonluk bütçenin çok büyük bir kısmının, yemek menüsüne ayrıldığı öğrenildi.

MENÜDE ANTRİKOT DA VAR

İhale maddesinde yüklenici firma tarafından her seferinde en az 100, en fazla 3 bin kişiyi kapsayacak şekilde gerçekleştirilecek olan yemek organizasyonlarında, antrikot yemek menülerinde önemli bir yeri kapsıyor.

İBB'nin yemek bütçesi: 235 milyon lira

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