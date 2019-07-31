taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5612
Euro
6.2071
Altın
1429.71
Borsa
102686.11
Gram Altın
255.537

İbrahim Çelikkol'dan ilk açıklama

Gittiği bir mekanda kavgaya karıştığı söylenen oyuncu İbrahim Çelikkol'dan açıklama geldi.

Haber Merkezi | 31.07.2019 - 07:34..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

rr

Oyuncu İbrahim Çelikkol'un gittiği mekanda bir grupla tartıştığı iddia edilmişti.

İbrahim Çelikkol, Instagram sayfasında şu açıklamayı yayınladı:

"İNSANİ BİR DAVRANIŞTA BULUNDUM"

"Arkadaşımın doğum günü için uğradığım mekanın çıkışında, tanımadığım kişiler arasında yaşanan arbedeye tanık olmam sebebiyle, kişilerin sakinleşmesi, sükunetin sağlanması için sadece telkinde bulundum. İnsani bir görev olarak içinde bulunduğum bir hadisenin bu boyutlara gelmesine, şahsımın darp, şiddet gibi çirkin yakıştırmalarla suçlu gösterilmesine ve itibarsızlaştırma çabasına anlam veremiyorum.

"ALKOLLÜ DEĞİLDİM"

Tanık olarak resmi kurumlara verdiğim ifademde de belirttiğim üzere, hiç kimseye saldırmadığım gibi bazı mecralarda yazdığı gibi alkollü de değildim. Kamera kayıtları incelenirse, alkollü olmadığım, kimseye zarar vermediğim görülecektir. Bu nedenle; hakkımda iftira niteliğinde, gerçek dışı haber yapan, gerçek dışı beyanda bulunan kişi ve kuruluşlar hakkında hukuki süreç başlatılacaktır."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sterlinde Brexit kaybı giderek artıyor

Sterlinde Brexit kaybı giderek artıyor

20
İstanbul'da otomobil hırsızlığında düşüş yaşandı

İstanbul'da otomobil hırsızlığında düşüş yaşandı

55
ABD'den 1.5 milyar dolarlık silah satışı

ABD'den 1.5 milyar dolarlık silah satışı

41
S.Arabistan'a giden tırlar geçiş yapamadı

S.Arabistan'a giden tırlar geçiş yapamadı

47
Ruhani ile Macron, ABD'ye karşı aynı fikirde

Ruhani ile Macron, ABD'ye karşı aynı fikirde

4
Doğum yapan köpeğe yardıma koştular

Doğum yapan köpeğe yardıma koştular

13
Kadın meslektaşından dayak yiyen gazeteci koruma altında

Kadın meslektaşından dayak yiyen gazeteci koruma altında

25
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir