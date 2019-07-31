İbrahim Çelikkol'dan ilk açıklama

Oyuncu İbrahim Çelikkol'un gittiği mekanda bir grupla tartıştığı iddia edilmişti.

İbrahim Çelikkol, Instagram sayfasında şu açıklamayı yayınladı:

"İNSANİ BİR DAVRANIŞTA BULUNDUM"

"Arkadaşımın doğum günü için uğradığım mekanın çıkışında, tanımadığım kişiler arasında yaşanan arbedeye tanık olmam sebebiyle, kişilerin sakinleşmesi, sükunetin sağlanması için sadece telkinde bulundum. İnsani bir görev olarak içinde bulunduğum bir hadisenin bu boyutlara gelmesine, şahsımın darp, şiddet gibi çirkin yakıştırmalarla suçlu gösterilmesine ve itibarsızlaştırma çabasına anlam veremiyorum.

"ALKOLLÜ DEĞİLDİM"

Tanık olarak resmi kurumlara verdiğim ifademde de belirttiğim üzere, hiç kimseye saldırmadığım gibi bazı mecralarda yazdığı gibi alkollü de değildim. Kamera kayıtları incelenirse, alkollü olmadığım, kimseye zarar vermediğim görülecektir. Bu nedenle; hakkımda iftira niteliğinde, gerçek dışı haber yapan, gerçek dışı beyanda bulunan kişi ve kuruluşlar hakkında hukuki süreç başlatılacaktır."