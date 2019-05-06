İbrahim Kalın, Bolton'la telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile telefonda görüştü.

İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kalın-Bolton görüşmesinde, ikili ilişkiler ele alındı ve karşılıklı ticaretin artırılması için atılacak adımlar üzerinde duruldu.

TRUMP'IN TÜRKİYE'Yİ ZİYARET TARİHİ KONUŞULDU

Görüşmede ayrıca, uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği Libya ve Suriye'deki güncel gelişmeler ele alındı. ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'yi ziyareti konusunda alternatif tarihler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.