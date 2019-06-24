İbrahim Kutluay'ın telefon trafiği

Eski manken Demet Şener 11 yıllık eşi, 2 çocuğununbabası İbrahim Kutluay'dan 2.5 yıl süren çekişmeli bir davanın ardından 4 Mart 2019'da boşandı
21 Haziran akşamı da 2.5 aylık sevgilisi Cenk Küpeli ile evlendi.
"CENK DOĞRU ADAM"
Demet Şener ''Bu kadar hızlı evlenmeniz doğru mu?'' sorusuna ''Doğru kişiyi bulunca zamanın önemi yok'' cevabını verdi.
İBRAHİM'İN MORALİ BOZUK
İbrahim Kutluay da önceki gün Bebek'te görüntülendi. Suratı asık olan eski basketbolcunun telefonu susmadı.
Şener ve Küpeli'nin düğünde verdikleri aile pozu ise sosyal medyayı salladı.