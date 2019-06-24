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İbrahim Kutluay'ın telefon trafiği

İbrahim Kutluay, 4 ay önce boşandığı eşi Demet Şener evlendikten sonra ilk kez görüntülendi.

Haber Merkezi | 24.06.2019 - 06:03..
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Eski manken Demet Şener 11 yıllık eşi, 2 çocuğununbabası İbrahim Kutluay'dan 2.5 yıl süren çekişmeli bir davanın ardından 4 Mart 2019'da boşandı

21 Haziran akşamı da 2.5 aylık sevgilisi Cenk Küpeli ile evlendi.

"CENK DOĞRU ADAM"

Demet Şener ''Bu kadar hızlı evlenmeniz doğru mu?'' sorusuna ''Doğru kişiyi bulunca zamanın önemi yok'' cevabını verdi.

İBRAHİM'İN MORALİ BOZUK

İbrahim Kutluay da önceki gün Bebek'te görüntülendi. Suratı asık olan eski basketbolcunun telefonu susmadı.

İbrahim Kutluay'ın telefon trafiği

Şener ve Küpeli'nin düğünde verdikleri aile pozu ise sosyal medyayı salladı.

İbrahim Kutluay'ın telefon trafiği

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