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İbrahim Tatlıses doğduğu mağarayı ziyaret etti

Doğduğu mağarayı ziyaret eden İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı.

Haber Merkezi | 28.08.2019 - 07:15..
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Türkücü İbrahim Tatlıses, yapmayı planladığı otel için geldiği Şanlıurfa’da, doğduğu mağaranın yer aldığı evi ziyaret etti.

İbrahim Tatlıses doğduğu mağarayı ziyaret etti

"TURİST GELSİN"

Tatlıses, doğduğu mağarayı görünce ağlayıp, duygusal anlar yaşadı. Mağaranın restore edilip turizme kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Tatlıses, "Ben İbrahim Tatlıses olarak bu mağarada doğdum. Daha sonra bu hale geldim. Buna Allah’ın mucizesi diyelim. Benim en büyük arzum. Bu evi turizme kazandırmak, Urfa’ya turist akını olsun. Birçok kişi tepeden inerken ben bu mağarada dünyaya geldim" diye konuştu.

"TURİZM BACASIZ FABRİKADIR"

Göbeklitepe hakkında yetkililerden bilgi alan Tatlıses iş insanlarına çağrıda bulunarak şöyle konuştu: "Şanlıurfa’mız her şeyi ile bulunmaz bir değer. 12 bin yıllık Göbeklitepe’miz de buna dahil. Ben buradan tüm iş insanlarına Şanlıurfa’ya yatırım yapmaları çağrısında bulunuyorum. Ben de bir otel yapacağım. Turizm bacasız fabrikadır. Kar getiren bu yatırım için Şanlıurfa’ya gelecek iş insanları tam da doğru adresi bulmuş olacaklar. Bununla birlikte yetkililerimize seslenerek İzmir’den, İstanbul’dan ve Ankara’dan Şanlıurfa’ya direkt seferler düzenlenmesini talep ediyorum. Uçaklarımız çevre illere değil, Göbeklitepe’nin merkezi olan Şanlıurfa’ya insinler" diye konuştu.

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