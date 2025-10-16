1 ay boyunca Süper Lig maçları ücretsiz! İşte şartları

Futbol tutkunlarına güzel haber Akbank’tan geldi.

Banka, ekim ayına özel başlattığı yeni kampanya kapsamında bir ay boyunca Süper Lig heyecanını ücretsiz izleme fırsatı sunuyor.

1 Ekim – 31 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, “1060SUPERLIG” davet kodunu kullanarak Akbank Mobil uygulaması üzerinden ilk kez Akbanklı olanlar, 1 aylık Süper Lig Paketi izleme hakkı kazanacak.

Bu fırsatla kullanıcılar, Süper Lig’deki tüm kritik karşılaşmaları, derbileri ve haftalık özetleri hiçbir ücret ödemeden izleyebilecek.

KAMPANYA ŞARTLARI AÇIKLANDI

Akbank Mobil uygulamasını indirin.

“Akbanklı olmak istiyorum” adımından süreci tamamlayın.

“1060SUPERLIG” davet kodunu ilgili alana girin.

Başvuruyu tamamlayan ilk 3.000 kişi kampanyadan faydalanabilir.

Kod etkinleştirildiği andan itibaren, 1 ay boyunca 2024-25 Trendyol Süper Lig sezonu canlı maçlarını izlemek mümkün olacak.

Kupon kodunu ayrıca www.todtv.com.tr veya https://www.todtv.com.tr/kupon-kodu üzerinden girerek ücretsiz üyelik işlemleri tamamlanabilir.

Kampanya hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.