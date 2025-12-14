Tekirdağ'da feci kaza: Yayanın üzeirne uçtu

- Tekirdağ Çorlu'da motosiklet ve ticari aracın çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yayanın üzerine düştü.
Tekirdağ'da akşam saatlerinde Çorlu ilçesinde Reşadiye Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde seyreden N.C.G.'nin (22) kullandığı motosiklet ile Şehit Ahmet Çelenkoğlu Sokak'tan Yunus Emre 5. Sokak yönüne geçiş yapan M.K. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.
FECİ KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI
Kaza sonrası motosikletten fırlayan sürücü genç kadın, kaldırımda bekleyen yayanın üzerine düştü. Araç da savrularak telefon direğine çarptı.
Feci kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü N.C.G., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.