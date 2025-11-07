10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? İşte resmi tatil takvimi…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tüm yurtta resmi törenler ve anma etkinlikleriyle anılacak.

Okullarda ve kamu kurumlarında Atatürk’ün hatırasını yaşatmak için özel programlar düzenlenecek.

Ancak vatandaşların aklındaki sorulardan biri de “10 Kasım okullar tatil mi?” sorusu.

Peki, 10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 10 Kasım’da okullar tatil olacak mı?

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği 10 Kasım, Türkiye genelinde büyük bir saygı ve özlemle anılacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da sabah saat 09.05’te tüm yurtta sirenler çalacak, vatandaşlar saygı duruşunda bulunacak.

10 Kasım 2025, bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. Ancak birçok kişinin merak ettiği gibi, Atatürk’ü Anma Günü resmi tatil değil.

“Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun” uyarınca 10 Kasım, ulusal yas günü olarak kabul ediliyor fakat resmi tatil kapsamında bulunmuyor.

Dolayısıyla 10 Kasım’da okullar, üniversiteler, kamu kurumları, bankalar ve özel sektör normal çalışma düzenine devam edecek.

RESMİ TATİL TAKVİMİ

1 Ocak 2026 Perşembe Yılbaşı

20-21-22 Mart 2026 Ramazan Bayramı

23 Nisan 2026 Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 Cuma Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2026 Salı Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

27-28-29-30 Mayıs 2026 Kurban Bayramı

15 Temmuz 2026 Çarşamba Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos 2026 Pazar Zafer Bayramı

28 Ekim 2026 Çarşamba Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim 2026 Perşembe Cumhuriyet Bayramı