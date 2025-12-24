Tükenmeden alın! AJet biletleri 849 TL’ye indirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yurt içi seyahat planı yapanlara yönelik yeni bir kampanya duyuruldu.

AJet, tüm yurt içi uçuşları kapsayan indirimli bilet satışını başlattığını açıkladı.

Kampanya kapsamında bilet fiyatları 849 TL’den başlayan seviyelerle yolculara sunuluyor.

Türkiye genelinde 41 farklı noktaya sefer düzenleyen AJet’in indirimli biletleri, 24 Aralık 2025 saat 11.00 ile 25 Aralık 2025 saat 23.59 arasında satın alınabilecek.

Kampanyadan yararlanarak alınan biletler ise 2 Şubat – 12 Mart 2026 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.

168 BİN İNDİRİMLİ KOLTUK SATIŞA SUNULDU

AJet, yeni indirimli bilet uygulaması kapsamında 168 bin koltuğu satışa çıkardı. Kampanya, KKTC hariç tüm yurt içi tek yön uçuşları kapsıyor.

Vergi ve harçlar dâhil olmak üzere 849 TL’den başlayan fiyatlarla sunulan “basic” biletler, yalnızca AJet’in resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.