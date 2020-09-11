11 Eylül Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de günün koronavirüs salgınında 1671 yeni vaka tespit edilirken, 56 kişi vefat etti.

Türkiye'de günün koronavirüs verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre, bugün yapılan 112 bin 213 test sonucu 1671 yeni vaka tespit edildi.

Tedavi altındaki 1117 kişi sağlığına kavuşurken, 56 kişi hayatını kaybetti.

"ETKİN MÜCADELE BİRLİKTE TEDBİRLE MÜMKÜN"

Bakan Koca verileri, "Bugün 56 can sevdiklerini geride bırakıp aramızdan ayrıldı. Birbirimizi korumak için sevdiklerimizi korumak zorundayız. Ancak birlikte mücadele ile bunu başarabiliriz. Virüsle etkin mücadele ancak birlikte tedbirle mümkün." ifadeleriyle açıkladı.

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