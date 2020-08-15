12 adayı İsmet İnönü istemedi

Lozan'da Almanya tarafından 12 adanın Türkiye'ye verilmesi şeklindeki önerinin İsmet İnönü tarafından reddedildiğini gösteren belgeler ortaya çıktı

Günümüz Türkiye'sinin sınırlarının çizildiği 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması'nın 97. yıl dönümde antlaşmanın şartları hala tartışma konusu.

Dönemin Türkiye Dışişleri Bakanı İsmet İnönü başkanlığında oluşan bir heyet, 1. Dünya Savaşı'ndan galip ayrılmamıza rağmen verdiği tavizler ve gösterdiği diplomasi zaafları nedeniyle önemli topraklar ile ekonomik kayıplar, verdik.

MUSUL KERKÜK HATAY 12 ADA KIBRIS GİTTİ

Lozan Antlaşması çerçevesinde Misak-ı Mili sınırları içindeki Musul, Kerkük ve Süleymaniye İngilizlere, Hatay ise Fransızlara bırakıldı. Bunun yanında 12 ada İtalyanlara, İmroz, Bozcaada ve Tavşanlı adaları dışındaki bütün Ege adaları Yunanistan'a, 1571'den beri Türklere ait olan Kıbrıs ise İngiltere'ye verildi.

ALMANLAR VERMEK İSTEDİ İNÖNÜ HAYIR DEDİ

12 adanın kaybından sonra devlet arşivlerinden çıkan belgeler acı verecek nitelikte.

Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi, sosyal medya hesabı üzerinden, “Almanlar 12 adayı bize vermek istiyor. Zamanın Başbakanı Şükrü Saraçoğlu Cumhurbaşkanlığına soruyor: Adaları alıp İngilizlere verebilecek miyiz? İnönü cevap veriyor: Adaları almıyoruz... Belgeler Osmanlıca değil. Herkes okur... Yorumsuz” notuyla döneme ait belgeler paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Safi tarafından paylaşılan belgelerde, Almanların 12 adayı Türkiye'ye vermek istediği, ancak bu isteğin dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından reddedildiği görülüyor.

MUSSOLİNİ'Yİ TANIMAMA ŞARTI

Safi ayrıca, “Eğer Mussolini hükümetini tanısaydık adalar bizimdi. Tanımadık almadık diyor Başbakan Saraçoğlu Almanların şartı buydu” notuyla başka bir belge paylaştı. Söz konusu belgede, Türkiye'nin Mussolini hükümetini tanımadığı için adaları alamadığı belirtiliyor.